「徳があって孤立することはない」孤立することなく共感する人たちが集まってくる「徳のある人」とは 子（し）曰（いわ）く、徳（とく）は孤（こ）ならず、必（かなら）ず鄰（となり）あり。 ＜訳＞先生がいわれた。徳があって孤立することはない。必ず人はついてくるものである。 徳は『論語』では何回も使われています。徳の意味も、すべて同じではないのですが、彳（ぎょうにんべん）を取ったの文字の意味がまっすぐな心を表