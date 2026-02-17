メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊賀市の稲森稔尚市長は公務で自家用車を運転中に物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告を怠ったことを明らかにし、謝罪しました。 伊賀市によりますと、稲森市長は15日午後、伊賀市上林の国道で公務のため自家用車を運転していた際、ガードレールに接触する事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告しませんでした。 事故は目撃者からの通報を受け、警察に