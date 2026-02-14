「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）侍ジャパンの強化合宿がスタートし、激励に訪れた松井秀喜氏は侍のウインドブレーカーに身を包み「恐縮しておりますけれども。私にとっても初めての経験、場所ですので」と率直な感想を語った。ウォーミングアップ後に約２分間、選手たちを前に激励した松井氏。「井端監督がジャパンの監督に就任されたときにどこかのタイミングでと言われましたんで。なかなかタイミングが合わなくて