◇イングランド・プレミアリーグ第26節リバプール1―0サンダーランド（2026年2月11日英国・サンダーランド）リバプールの日本代表MF遠藤航（33）が左足負傷で長期離脱する見通しになった。11日に敵地で行われたサンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を果たして右サイドバックでプレーしたが、後半24分に相手と競り合った直後に左足首を痛めたもよう。ピッチに倒れたまま起き上がることができず、担架で運ば出された。