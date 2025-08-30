◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、中国の劉佳宇（３３）は２回目の演技終盤の着地に失敗し、頭を強く打ちつけるハプニングが起こった。２０１８年平昌五輪で銀メダルを獲得した実力者は、１回目に６２・７５点をマーク。１０位で２回目を迎えると、終盤の着地後にボードが引っかかり、バランスを崩した。１回転するような形で強く頭