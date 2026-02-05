大相撲元横綱の白鵬翔さん（40）が5日、TOKYO MX5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。自分より酒が強い著名人を実名告白した。一晩で飲み干した焼酎の瓶の数は60本だと明かした。MCの垣花正から「自分より酒が強いと思った人はいますか？」と聞かれ、白鵬さんは「いますね。X JAPANYOSHIKIさん」と打ち明けた。その瞬間、スタジオからは悲鳴が飛んだ。「強いというか、体が細いじゃないですか。どこに入っていくの