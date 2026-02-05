架空の輸入仕入れを計上して法人税およそ1億2800万円を脱税したとして、マウスウォッシュなどを輸入販売する会社の代表が東京地検特捜部に逮捕されました。法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・小平市の輸入販売会社「ビタットジャパン」の代表・李荕鉉容疑者（57）です。特捜部によりますと、李容疑者は2023年11月までの3年間に、架空の輸入仕入れを計上して法人税およそ1億2800万円を脱税した疑いがもたれています