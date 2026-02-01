テニスの全豪オープンは1日、男子シングルス決勝が行われ世界ランキング1位で第1シードのカルロス・アルカラス（22、スペイン）と同4位で第4シードのノバク・ジョコビッチ（38、セルビア）が対戦。アルカラスが2―6、6―2、6―3、7―5でジョコビッチを退け初優勝を決めた。全豪のタイトルは20年の初出場から7度目の挑戦で初。この勝利で史上最年少で生涯グランドスラムを達成した。悲願の全豪タイトルを、同大会10度含む4大大