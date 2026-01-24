中国上海市の繁華街にある日本グッズ専門店が集まる商業施設＝2025年12月（共同）中国でアニメやゲームなどのキャラクターを活用したIP（知的財産）ビジネスが急拡大している。日本起源のオタク文化は中国語で「2次元文化」と呼ばれ、Z世代を中心に若者に浸透。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り日中関係が緊張する中でも、日本のキャラ人気は衰えず、グッズショップに行列ができる盛況ぶりだ