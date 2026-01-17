〜 2025年「学習塾」倒産動向 〜2025年に発生した「学習塾」の倒産が55件（前年比3.7％増）で、2006年以降で最多だった2024年の53件を上回り、過去最多を更新した。負債総額は41億4,700万円（同64.6％減）で、前年の（株）個別指導塾スタンダード（福岡・負債83億2,400万円）の反動から減少した。負債1億円未満が52件と全体の94.5％を占めており、少子化と物価高の中で、生徒募集や講師の確保が難しく、値上げも容易でない小規