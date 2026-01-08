昨年11月の高市早苗首相による「台湾有事答弁」について、年が明けても中国の対日批判のボルテージは上がる一方だ。1月に予定されていた財界訪中団の受け入れを事実上拒否。今月下旬には上野動物園からパンダ2頭が返還され、日本では54年ぶりに“パンダゼロ”となる。【画像】”制裁”後も上海では「スシロー」がオープン習近平国家主席©時事通信社最高指導部は号令まで…省庁、地方政府、国有企業などが「自発的」に「制