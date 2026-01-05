【GRETSCH 6122】（東京都カズザロッツ40歳）前回423、480では私のメインギター2本をご紹介いただきましたが、今回は満を持してメイン3本目となる GRETSCH 6122 を紹介させていただきます。このギターとの出会いは約8年前。バンド活動を離れていた時期で、自由に機材を選べることもあり「渋いGRETSCHが1本欲しい」と探していました。デジマートで見つけたのは、1992年製・寺田楽器時代の6122。価格も手頃で、正直“安かろう悪