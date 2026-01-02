20歳で突然、手足3本を失った─。絶望の中で山田千紘さんを支えたのは、家族の「生きてくれてありがとう」という言葉だった。左手だけの日常生活、義足での再歩行、仕事復帰、結婚、そして富士山登頂やホノルルマラソンへの挑戦。「限界を決めたくない」と語る彼が歩んできた、自立と挑戦の日々とは。【写真】31歳で富士山登頂！未来を見つめ前を向く、清々しい表情の山田さん現実とは思えなかった目が覚めたら、そこは病院の