お雑煮や焼き餅など、年末年始になると餅を食べる人は増えるだろう。そのため、「餅による窒息事故に注意」という呼びかけや、「のどに詰まって救急搬送された」といったニュースを目にすることも多い。【写真を見る】CT画像には詰まった餅がはっきりと…しかし、餅はのどに詰まるだけではないようだ。実際に、のど以外に詰まらせた人がつらかった状況を教えてくれた。餅を食べて腸閉塞に?「『ちっちゃな四角いものが詰まっている