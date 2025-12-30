タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系）の4時間半スペシャルが12月30日午後5時30分（一部地域は午後6時30分）から放送されます。今回は、2025年の放送に登場した店を振り返るほか、店主と息子の親子関係が人気となっている石川県能登市の寿司店「鮨･海鮮料理 津久司」の最新映像、佐賀県で“オモウマい店”を初調査した映像が放送されます。