「東京大賞典・Ｇ１」（２９日、大井）ＪＲＡ３歳２騎の２番人気のナルカミは６着、３番人気のナチュラルライズは１１着に惨敗した。両者ともハナを狙う競馬で序盤からハイペースを誘発。戸崎圭は「ハナと思っていたけれど、行く馬がいたんで２番手。テンションはすごく落ち着いて、いい感じでした。２番手でも落ち着いて走れていたれど、最後はちょっと…」と唇をかんだ。一方、ナチュラルライズの横山武は「この枠は一番難