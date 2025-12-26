Rubyはまつもとゆきひろ(Matz)氏が開発したプログラミング言語で、2025年12月には一般公開から30周年を迎えました。そして、2025年12月25日にリリースされたバージョン4.0.0では実験的機能の「Ruby Box」や新型JITコンパイラ「ZJIT」などが追加されています。Ruby 4.0.0 リリース | Rubyhttps://www.ruby-lang.org/ja/news/2025/12/25/ruby-4-0-0-released/Ruby Boxはクラスなどの定義の分離・隔離を実現するための実験的機能で、