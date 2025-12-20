「Christmas Dinner 2025」イメージホテルJALシティ羽田 東京は、1階レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にて、2025年12月24日(水)・25日(木)2日間限定で、聖なる夜を彩る特別ディナー「Christmas Dinner 2025」を提供する。「Cafe&Dining HARUHORO」は、和と洋のエッセンスを織り交ぜた季節感あふれる創作料理を提供している。今回、「一年の締めくくりにふさわしい特別な夜を、ここ羽田でゆったりと過ごしていただきたい