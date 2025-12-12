2025年12月16日、中国新聞網によると、小鵬汽車（シャオペン）やBYD、奇瑞汽車、広汽など、中国の自動車メーカーが次々にマレーシアに拠点を設立している。記事ははじめに、中国の各自動車メーカーのマレーシア進出について紹介した。それによると、大手メーカーの小鵬汽車（シャオペン）は15日、マレーシアの大手製造業系上場企業EPMBグループと現地生産に関する協定を結び、同国での現地生産プロジェクトを正式に始動すると発表