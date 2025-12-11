エジプトの国民的料理「コシャリ」が、イタリア料理と並んでユネスコの無形文化遺産に登録されました。地元では喜びの声が広がっています。【映像】「コシャリ」に対するエジプト人のコメント「私たちが子どもの頃から親しんできたエジプトに昔からある料理です。手頃な価格で、様々な人に親しまれ、味も美味しいです」（エジプト人）「コシャリ」は現地の言葉で「混ぜる」という意味で、エジプトの国民的料理のひとつです。コ