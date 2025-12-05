全国で自動車による多重衝突事故が相次いでいる。11月22日、茨城県の常磐道下り線でワゴン車が乗用車に追突、計5台がからむ玉突き事故が発生した。追突された乗用車を運転していた42歳の男性が死亡、同乗していた家族3人も重傷を負った。以降も、23日に広島県の山陽道上り線で、24日に大阪府の国道170号（大阪外環状線）で、26日には静岡県の国道1号で、同じ日に東京湾アクアライン上り線のトンネル内でも発生するなど、1週