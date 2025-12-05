寒さがグッと増してくるこの季節。2025年の年末を迎える時期となった。温かい食事がしたい！一年を頑張った自分へのちょっとしたご褒美メニューが食べたくなる頃だが、そんな時期にピッタリの、心も身体もあたたまる「牛すき鍋」メニューが期間限定で登場する。■「資さんうどん」のこだわりがぎゅうっと！詰まった「牛すき鍋うどん」一昨年に開催され、大好評だった「牛すき鍋うどん」が復活！そして今年は「資さんうどん」の代名