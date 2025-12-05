資さんうどんの牛すき鍋復活！「牛すき鍋うどん」が期間限定で登場
寒さがグッと増してくるこの季節。2025年の年末を迎える時期となった。温かい食事がしたい！一年を頑張った自分へのちょっとしたご褒美メニューが食べたくなる頃だが、そんな時期にピッタリの、心も身体もあたたまる「牛すき鍋」メニューが期間限定で登場する。
■「資さんうどん」のこだわりがぎゅうっと！詰まった「牛すき鍋うどん」
一昨年に開催され、大好評だった「牛すき鍋うどん」が復活！そして今年は「資さんうどん」の代名詞である「ごぼ天」が新たに追加され、より味わい深い商品に仕上げた。調合した濃い目の「割下」に、「資さんうどん」の味甘辛く煮込んだ「牛肉」は相性抜群だ。
他にも、旬の「春菊」や「白ねぎ」、「玉ねぎ」等の野菜に加え、じゅんわりと甘味がひろがる「椎茸」、「厚揚げ」、そしてサクサクに揚げた「ごぼ天」。さまざまな具材をグツグツとじわっと煮込むことで、モチモチ食感の「うどん」と合わせ、「資さんうどん」ならではの、「牛すき鍋うどん」を表現した。
「割下」の染みたアツアツの具材を、「生たまご」にくぐらせ、セット「ライス」と一緒に頬張ると、心と体も喜ぶ味わいが広がる。
牛すき鍋小ライスセット
「牛すき鍋うどん」は、「肉2倍」メニューもある。その日の気分に合わせ、「肉2倍牛すき鍋うどん」や、「小ライスセット」もサイズ変更が可能なので、カスタマイズも楽しめる。
『ボリューム満点の「資さんのうどん」の「牛すき鍋うどん」でちょっぴり贅沢・ウキウキ気分を感じませんか？』
■商品ラインナップ
牛すき鍋うどん（半玉）小ライスセット／牛すき鍋うどん（半玉）単品
〇牛すき鍋うどん 小ライスセット：1,045円（税込）〜
【大ライス変更：＋40円・中ライス変更：＋20円】
〇牛すき鍋うどん 単品：990円（税込）〜
「牛すき鍋」と「小ライスセット」の大満足の組み合わせに、「資さんうどん」の「ごぼ天」もトッピング！しっかりと満足感の味わいがあるセット。「ライス」のサイズも変更が可能だ。【大ライス変更：＋40円・中ライス変更：＋20円】
もちろん、単品も用意している。
■肉2倍で満足感も倍！がっつり満足感を求める人は、2倍がおすすめ
〇肉2倍牛すき鍋うどん小ライスセット 1,345円（税込）〜
【大ライス変更：＋40円・中ライス変更：＋20円】
〇肉2倍牛すき鍋うどん単品 1,290円（税込）〜
※「牛すき鍋うどんフェア」関連商品は、2025年12月1日以降の新店での提供はない。【販売対象外店舗：ららぽーとTOKYO-BAY店、藤沢湘南台店、奈良柏木店】
※記事中の価格は、九州・山口エリア店舗の価格となる。商品の価格等は販売地域により異なる。店舗にて確認のこと。
※提供する器は、店舗により異なる場合がある。予めご容赦のこと。
※「牛すき鍋うどんフェア」関連商品はお持ち帰りできない。
※「牛すき鍋うどんフェア」は麺の大盛・そば・細めんへの変更を承っていない。
※「牛すき鍋うどんフェア」関連商品は2025年12月11日（木）9：00〜期間限定での販売となり、終了日時は店舗により異なる場合がある。予めご了承のこと。
■資さんうどん
■資さんうどん
