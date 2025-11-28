北海道大学生活協同組合は2025年11月27日、札幌での「」のラストツアー開催を受けて、対応を発表しました。北大生協では、受験生向けの航空券と宿泊がセットになったパック商品をこれまでも販売してきました。発表によりますと、2026年3月の後期日程用プランについては、「札幌市内大型イベントの開催を受け、受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがある」ということです。生協は原則として