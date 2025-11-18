17日、静岡市の庵原川でアユなど約500匹の魚が死んでいるのが見つかりました。静岡市によると、17日夕方、静岡市清水区の庵原川で大量の魚が死んでいると、近くの住民から通報がありました。約1キロメートルにわたって計500匹程度のアユが死んでいたほか、サワガニの死骸も見つかったということです。現地での簡易水質検査では異常は確認されず、魚が大量死した原因は現段階では不明ですが、市は今後、環境保健研究所で詳細