ニンニクは肉料理やパスタなど、さまざまな料理に使われています。以前から「ニンニクを食べるとスタミナがつく」といわれており、疲れたときにニンニク入りの料理を好んで食べる人は多いと思います。【要注意】「えっ…！」これが「ニンニク」を食べ過ぎたときに生じる“症状”です！ところで、SNS上では「ニンニク揚げを食べたから体臭がやばいことになっている」「ニンニク料理はおいしいから食べ過ぎちゃう」「（料理に