ペッパーフードサービスは、11月11日〜12月21日までの間、希少部位「うわみすじステーキ」をいきなり！ステーキの全店舗で期間限定販売する。今回販売する「うわみすじステーキ」は、肩甲骨の内側にあるミスジの上部である希少部位を使用している。また、肉質は赤身の割合が高く脂肪が少なめでありながらも、柔らかさはヒレに匹敵する食感だとか。肉本来の旨味が強く、噛み応えと柔らかさを併せ持っている。「うわみすじステーキ」