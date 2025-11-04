《駆除するなんて熊がかわいそう酷すぎる。》《山に帰っておなかいっぱいにどんぐり食べてほしい人間の都合でクマさんをいじめるのほんとにかわいそうで涙が止まらない》《よく、こんなかわいい動物を、 目の前でこんな風に動き、生きている熊を殺せるよ クマを殺す奴、ハンターに天罰が下りますように》【写真】宇多田ヒカルの「くまちゃん愛」がひしひしと伝わる直筆イラスト全国各地で多発しているクマ被害は森や山林だけで