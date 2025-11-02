◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）最終第7戦にリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立ち、現地放送席を驚かせた。山本はスネルとともに1―3の5回守備前にベンチからブルペンへ。2―4の8回攻撃中からキャッチ