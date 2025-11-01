ファミリーマートは、Nianticが開発・運営を手がけるiOS/Android向け位置情報ゲームアプリ『モンスターハンター Now (ナウ) 』とのコラボレーションキャンペーンを、2025年10月21日(火)から開催！キャンペーンでは、対象商品の購入で人気イラストレーター・タケウチリョースケさん描きおろしの限定オリジナルグッズがもらえる企画や、ゲーム内で使える「ファミマ看板風重ね着」が手に入るコラボクエストなどが実施されます。