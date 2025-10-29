バント上達の鍵は“自分だけの形”を見つける探求心試合でサインが出ると、“決めて当たり前”と思われがちな「バント」。確実性を高めるためには、自在にバットを操ることが重要だ。NPB歴代2位となる通算451犠打を誇る“バントの名手”平野謙さんは、バットコントロールを向上させる練習法について「後ろの手の使い方」に注目している。通常のバッティングでは「後ろの手（左打者なら右手・アンダーハンド）」がバットを引き