バント上達の鍵は“自分だけの形”を見つける探求心

試合でサインが出ると、“決めて当たり前”と思われがちな「バント」。確実性を高めるためには、自在にバットを操ることが重要だ。NPB歴代2位となる通算451犠打を誇る“バントの名手”平野謙さんは、バットコントロールを向上させる練習法について「後ろの手の使い方」に注目している。

通常のバッティングでは「後ろの手（左打者なら右手・アンダーハンド）」がバットを引き出す重要な役割を担うが、バントでは逆に邪魔になることが多い。平野さんいわく、バント時にグリップを握っている「後ろの手」が勝手にバットの角度を変えてしまうことで「自ら失敗に導いていく」原因になるという。

この課題を克服するため、平野さんが実践していた練習法は「前の手（左打者なら左手・トップハンド）」だけでバットのヘッド付近を持って打球を転がす「片手バント練習」だ。これによって、打球の角度調整などの役割を担う「前の手」の重要性を体感できる。試合では、バスターなど他のサインに対応するため両手で持つ必要があるものの、バントの際は「後ろの手は、バットを軽く支えているくらいで大丈夫」と助言している。

バントは地道に練習を続ければ確実に上達するといい、基本フォームを習得した後には自分自身のスタイルを見つけることが重要となる。バントの形には正解・不正解はなく、チームとして求められるのは「成功してほしい」ということだけ。各自に合った形でバントを成功させることこそが最も大切なのだ。

「自分がどういう形でバントをやったら一番うまくいくか」という形を探し出すことが、バント技術向上の本質といえる。そこに至るまで諦めずに練習を続けることが何よりも大切だ。（First-Pitch編集部）