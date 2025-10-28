交差点で不審な挙動の車が衝突神奈川・秦野市で22日午前8時半頃に撮影されたのは、ポールに衝突する事故の瞬間だ。目撃者：（交差点を）結構なスピードで左に曲がってきたんですね。事故の直前、目撃者は異変を感じたと話す。目撃者：さらに左にぶつかりかけて、ぐっとハンドルを戻した感じで変な運転だったんですね。その直後、白い車は車止めのポールに正面から激突した。通学路で起きた危険すぎる事故目撃者によると、白い車は