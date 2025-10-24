「Numbers to know」は、Modern Retail Japanが注目するニュース（10月17日（金）〜10月23日（木））を数字とともにご紹介します。5.7兆円 シーイン、売上増加するも関税変更で先行きに警戒 中国発ファストファッション大手シーイン（Shein）は、2024年の売上高が前年比20％増の370億ドル（約5.7兆円）に達した一方で、税引前利益は13％減の13億ドルに落ち込んだと発表した。米国でトランプ政権が800ドル未満の輸入品を免税とする