定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから和食の定番副菜・白あえ。おいしくて、栄養たっぷりなんですが……ちょっとめんどうなのが豆腐の水きり。食べたいと思ったときにすぐ作れないのがもどかしかったんです。そこで、水けを吸ってくれる粉チーズを入れたらどうだろう、って。これが大正解