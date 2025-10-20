【ワシントン＝阿部真司、中根圭一】米国のトランプ政権に抗議する「ＮＯ・ＫＩＮＧＳ（王様はいらない）」と称するデモが１８日、全米各地で一斉に行われた。主催者によると、２７００か所以上で計約７００万人が参加した。第２次トランプ政権発足後、最大規模とみられる。首都ワシントンの中心部では、参加者が大通りを埋め尽くした。強権的な姿勢を強めるトランプ政権に対し、「憲法を守れ」「独裁者はいらない」と書かれた