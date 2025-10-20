草磲剛と香取慎吾によるMåneskin「I WANNA BE YOUR SLAVE」のダンス動画が、TikTokで2000万回再生を突破した。香取はTikTokのプロフィール欄に「つよぽん！2000万再生突破したよ」（※1）と記載し、さらにX（旧Twitter）には「2000万再生突破しましたありがとう凄いよつよぽんびっくりぽん」（※2）と投稿して喜びを表した。そんな香取のSNSには、多くのNAKAMAたちから快挙を祝うコメントが寄せられ、祝