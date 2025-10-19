全国の花火師たちの技術が秋の夜空を彩る「やつしろ全国花火競技大会」が18日夜、熊本県八代市で開かれました。 今年で38回目となる大会は、八代市の球磨川河川敷一帯で行われました。 この大会は全国の花火師が集まり、それぞれの技術を込めた花火を打ち上げるのが特長で、今年は秋田県や鹿児島県などから30の業者が参加しました。 花火は、短時間に250発あまりを連射する「スターマイン」の他、直径約300メートル