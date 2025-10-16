分厚い肉と秘伝のソース！ 行列必至の人気店／お食事処 むらい「ロースソースカツ丼」1900円厚さ3cmのソースカツ丼が人気。そのままではご飯に箸が届かないほどのボリュームながら、薄い衣で揚げられているのでさっくり食べられます。脂身の少ない肩ロースを使った「ロースソースカツ丼」は、食べきれない時用の持ち帰り容器（30円）も用意されているので、安心してオーダーを。清潔感あふれる明るい店内。休日は混み合うので、早