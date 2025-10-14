名古屋市営地下鉄「塩釜口駅」近くに、まるでラーメンのような“背脂うどん”を出す話題の店があります。煮干し出汁に背脂、自家製煮豚を合わせた新感覚の一杯が人気です。 ■見た目はラーメン…話題の「煮豚月見うどん」 地下鉄「塩釜口駅」から徒歩1分の場所にある「煮豚月見うどん 中西製作所 塩釜口店」の看板メニューは、見た目がラーメンのような「煮豚月見うどん」（800円）です。