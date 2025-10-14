レギュラーシーズン6連敗のブルワーズとの初戦に勝利【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。大谷翔平投手は2打数無安打だったが、2つの申告敬遠を含む3四球で最終回の追加点に貢献した。試合後には自身のインスタグラムで投打のヒーローを称えた。レギュラーシーズン6戦全敗の難敵を