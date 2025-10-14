レギュラーシーズン6連敗のブルワーズとの初戦に勝利

【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。大谷翔平投手は2打数無安打だったが、2つの申告敬遠を含む3四球で最終回の追加点に貢献した。試合後には自身のインスタグラムで投打のヒーローを称えた。

レギュラーシーズン6戦全敗の難敵を接戦の末に破った。先発の左腕スネルの安定感が光った。3回に先頭のダービンに中前打を許したが、一塁牽制でアウトとし、二塁を踏ませず。ポストシーズン自己最多10三振を奪い、8回1安打無失点の好投だった。ポストシーズン3勝目を挙げ、防御率は驚異の0.86と抜群の安定感を見せつけた。

打線は4回1死満塁、マンシーが中堅へ放った大飛球を、中堅手フリリックがジャンプしてグラブで弾き、フェンスに当たった後に再び捕球。判断が難しいプレーでタッチアップが遅れ「中ゴロ併殺打」という不運もあった。だが、6回1死からフリーマンの右越え1号ソロで先制。9回にも大谷が申告敬遠で歩かされた後、続くベッツが押し出し四球で追加点を奪った。

大谷は試合後、インスタグラムのストーリーズを更新。スネルとフリーマンの投打2人のヒーローの画像と動画を共有し、活躍を称えた。また、最終回に2死満塁でサヨナラ逆転負けのピンチで、佐々木に代わって3番手のマウンドに上がり、空振り三振を奪ってマウンドで吠えたトライネンの動画も投稿。2年連続のワールドシリーズ進出へ、価値ある1勝をつかんだ。（Full-Count編集部）