佐々木朗希の完全試合から3年半…思い出す吉田正尚の言葉【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）あれから3年半。ドジャースの佐々木朗希投手は“怪物”ぶりを増している。9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から救援登板。3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露し、延長11回の劇的勝利に貢献した。歓喜の美酒を浴びる23歳を見て、夕暮れ