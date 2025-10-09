中国の博覧会で展示されたレアアースを含んだ鉱石＝8月、中国内モンゴル自治区フフホト（共同）【北京共同】中国商務省は9日、レアアース（希土類）の輸出管理を厳格化すると発表した。レアアースそのものだけでなく、採掘や精錬などに必要な技術の輸出も対象にする。軍事目的での利用を防ぐのが狙いとしている。レアアース輸出規制は米中貿易交渉の材料として中国側が活用。近く予定されている首脳会談を前に、米国側を揺さぶる