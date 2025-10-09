フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の一連のドタバタで、一躍有名になったのが、アクティビスト（物言う株主）で米投資ファンドのダルトン・インベストメンツだ。6月の定時株主総会では、ダルトンが提案した12人の取締役候補がことごとく否決され、一敗地にまみれたのは記憶に新しい。ただ、9月に17％余りまで同社株を買い上げている旧村上ファンドとの連携が、今後は注目されている。分配金遅延、償還延期でトラブル続出