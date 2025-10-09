大谷＆スネルの救援は「私が考えている計算に一切入っていない」【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は8日（日本時間9日）、本拠地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦前に取材に応じ、大谷翔平投手のブルペン起用について「避ける」と明言した。大谷とスネルが第3、第4戦でブルペン起用となる可能性があるか聞かれた指揮官は「彼ら2人に関して言うと、それ