レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場する。ポストシーズン通算4本目の豪快アーチに期待がかかる。大谷は今季158試合に出場して打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。3年連続本塁打王こそならなかったが、本塁打数は自己＆球