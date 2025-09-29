モグラに扮した山里亮太とYOUが、ブタに扮した顔出しNGのゲストから、 「そんなこと聞いちゃっていいの?」という話を“ねほりはほり”聞き出す赤裸々トークショー『ねほりんぱほりん』シーズン10(NHK Eテレ 毎週金曜22:00〜)が10月10日より放送される。『ねほりんぱほりん』シーズン10「整形を繰り返す人・前編」の画像初回の10月10日は、「整形を繰り返す人・前編」を放送。今回のゲストは1000万円以上のお金をかけて10回以上整形