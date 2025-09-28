ドウシシャは、アキレスと共同開発した、生食パンのような手触りのウレタンフォームを使用した、やみつきになる昼寝専用枕「ゴリラのひとねむり」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」や一部のオンラインショップで9月18日から先行販売している。カラーは、ブラウン、グレーの2色。価格は1万890円。●ゴリラのおなかでお昼寝しているようゴリラのひとねむりは、ベビーゴリラのキャラクターがゴリラのおなかの上で