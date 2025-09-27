ÂçÃ«¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ë¹¹¿·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏºÇÂ®161¥­¥í¤Ç2ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÂÇÎ¨.279¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÊ£¿ô²ó¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ20ÅðÎÝ¡Ê50-20¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï7²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±ç¡£1²ó2Ã¥»°¿¶1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2»î